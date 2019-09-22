سمير فرج: مصر تمتلك أفضل مركز لإدارة الأزمات في الشرق الأوسط

قال اللواء دكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن ملف "إدارة الأزمات والتفاوض" معني به رئيس الدولة؛ ومصر لديها أفضل مركز لإدارة الأزمات في الشرق الأوسط لامتلاكها الخبراء والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف "فرج"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يرغب في منع إيران في امتلاك تصنيع أو شراء القنبلة النووية حتى لا تدخل "النادي النووي" بخلاف عدم تطويرها للصواريخ البلاستية وإيقاف دعمها للإرهاب في المنطقة، موضحا أن سعى ترامب لإيقاف تطوير تلك الصواريخ الإيرانية لمنعها من الوصول إلى أهداف بداخل الدول الأوروبية بعد تطويرها، وهي حاليا تصل للصين والمحيط العربي.

وأكد المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حل تلك الأزمة دون الدخول في حرب مع إيران ولذا لجأت إلى تجنب إيقاف النفط في المنطقة "لو وقف أي نفط هيزيد سعره في العالم والاقتصاد العالمي سيتضرر وبالتالي سيكون ترامب هو السبب".

وأشار إلى أن إسقاط إيران لطائرة دون طيار أمريكية ظهرت خلالها دعوات للحرب مع إيران من البيت الأبيض بينما خرج الرئيس الأمريكي بقرار حكيم يقضي بعدم الدخول في حرب مع إيران.