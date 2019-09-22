قال اللواء دكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن إيران تسعى لإلغاء العقوبات الاقتصادية التي أقرتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن "إيران دلوقتي مخنوقة".

وأضاف "فرج" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وقائد الحرس الإيراني، اللواء حسين سلامي، في قائمة "أصحاب الإرهاب في العالم"، موضحا أن إيران تريد إلغاء العقوبات وتجنب الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية لحفظ ماء الوجه أمام شعبها والمنطقة.

وأكد المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، أن إيران قامت على إثر ذلك باللعب في منطقة مضيق هرمز" بسبب مرور ثلث بترول العالم من خلال ذلك المضيق، "10% بيروحوا على اليابان والصين و20% بيخشوا على قناة السويس والدول الأوروبية وأي أعمال ستتم تعرقل وصول البترول للعالم، ولذا حدثت حرب الناقلات البترول في المنطقة"، مشيرا إلى أن إيران ما تزال حتى الآن هي المسيطر الأول على حركة مرور النفط في المنطقة بعد إستيلاء الحوثيين باليمن على مضيق "باب المندب".

وتابع: "سيتم إنشاء قاعدة أمريكية كبرى في سلطنة عمان سينتهي بنائها عام 2022 حتى لا يمر البترول من مضيق هرمز ويمر من السلطنة فقط".