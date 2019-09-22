عاجل.. رجل يحاول اقتحام مسجد بسيارته في فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في مدينة كولمار بشرق فرنسا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم ينتج عنها أي إصابات سوى السائق نفسه، بحسب ما أعلنت مصادر فرنسية لوسائل الإعلام.

وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس، أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء، 18.00 بتوقيت جرينتش".

وأضافت، أنه "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار"، وفقا لـ"سكاي نيوز"، فيما ظهرت آثار تكسير وتلفيات داخل المسجد بسبب الحادثة.

وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس، أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.

وتابعت: "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني مشاكل نفسية.

وأضافت أنه "سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي وسيتم استجوابه في أقرب وقت"، موضحة: "عندها سنعرف المزيد حول دوافعه"، وأكدت عدم سقوط أي جريح رغم وجود بعض الأشخاص في المسجد حين وقوع الحادث.

وقالت صحيفة "لالزاس"، إن خبراء متفجرات قد عاينوا السيارة، ولم تحتو على متفجرات، ونشرت حسابات تابعة لمواقع إخبارية فرنسية ومغردون صورا من موقع الحادث، وفقا لموقع "الحرة".