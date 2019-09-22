أعلنت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي، أن جميع القوات البرية والبحرية والجوية تشارك في هجوم كبير وشامل على ميليشيات مصراته.

وأضافت أن هناك قصفا تمهيديا جويا ومدفعيا على مواقع الميليشيات قرب طرابلس، بحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن الجمعة قبل الماضية "الانتصار على الميلشيات الإرهابية والمرتزقة" الذين حاولوا شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة الجوية، في محاولة للتأثير على الجيش الليبي بعد الهزائم التي لحقت بهم في محاور القتال بـ"طرابلس".