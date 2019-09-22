تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر الحالي، وذلك في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وبنك قناة السويس على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.20 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 19.26 جنيه للشراء و20.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك إتش إس بي سي نحو 4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم مصر نحو 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 17.92 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 17.91 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع.