سعر الدولار اليوم في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لتعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر الحالي، ببعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.