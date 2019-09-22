اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خطة "صوت العرب" للاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية غدا الإثنين، من خلال مجموعة من البرامج المختلفة، مثل "بالعربي" الذي يستضيف نخبة من الضيوف السياسيين في حديث عن تاريخ المملكة وأبرز الإنجازات على المستوى العربي، والتحديات التي تواجه المملكة حاليا.

كما يستضيف برنامج "أغانينا" عددا من نجوم المجتمع السعودي بينهم صحفيون، في حوار عن التراث الفني والثقافي السعودي وأمتع الأغنيات، ورؤية تحليلية لمواطن الجمال في الكلمة واللحن، وتقدم إدارة الموسيقى على مدار اليوم أغنيات سعودية وحلقة خاصة من "أسماء في الأخبار"، وبرنامج "حدث في مثل هذا اليوم".