واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه بقيمة قرش واحد في بداية التعاملات بالبنوك، ليتراجع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، عودة، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، وhsbc"، ليباع بـ16.35 جنيه مقابل 16.25 جنيه للشراء.

واحتفظت بنوك بالأقل سعرا لبيع وشراء الدولار، وهي: التجاري الدولي، والاستثمار العربي، ليباع بـ16.33 جنيه مقابل 16.23 جنيه للشراء.

وسجّل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار، وذلك بسعر بيع 16.36 جنيه، وشراء 16.27 جنيه.