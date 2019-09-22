قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في كثير من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشارك في اجتماعات قمة المناخ لنقل وجهة النظر الأفريقية، المتعلقة بملف التغيرات المناخية التي تشغل العالم كله، حيث أن الجميع يعاني من التغيرات المناخية سواء الفيضانات أو الجفاف أو الأعاصير وغيرها.

وأضاف "حجاج" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكستر نيوز"، كما سيشارك الرئيس السيسي أيضا في القمة "الصحية" لعرض التجربة المصرية في علاج ملايين من السكان، وامتداد الأمر للقارة الأفريقية، لفيروس "سي" من خلال مبادرة 100 مليون صحة، مما جعل مصر محط أنظار المجتمع الدولي.

وتابع "حجاج" أنه سيكون هناك أيضا قمة "للتنمية المستدامة" منذ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية، فهذه القمة الأولى التي تعقد من وقتها، كما سيشارك الرئيس السيسي في العديد من الاجتماعات هناك.

وأشار "حجاج" ان هناك الكثير من القضايا الدولية التي ستكون محل للمناقشة، مثل الأزمة بين الهند وباكستان، الأزمة بين إيران وأمريكا والسعودية.