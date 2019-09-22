"المصري للفكر": مشاركة السيسي بالأمم المتحدة تعرض قضايا إقليمية ودولية

قال الدكتور محمد كمال مدير برنامج العلاقات الدولية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستتيح له عرض وجهة النظر المصرية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وأضاف كمال خلال مداخلة عبر "فيديو كونفرانس" على برنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على فضائية DMC، أنّ مشاركة الرئيس في الجمعية لن تكون باسم مصر فقط، إذ يتحدّث أيضا باسم القارة السمراء، لرئاسته الحالية للاتحاد الأفريقي، متوقعا أن يعقد الرئيس عددا من اللقاءات مع قادة الدول الكبرى، التي سيتم فيها فتح آفاق أرحب للتعاون مع مصر.

وأكد مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ دورات الجمعية لهذا العام سيتم فيها مناقشة الصحة والتأمين الصحي، وأخرى متعلقة بكيفية تمويل عمليات التنمية بالدول المختلفة، وأخرى متعلقة بالدول الصغيرة المتوقع أن تتعرض لخطر الغرق بعد ارتفاع منسوب المياه في جلسة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّ مصر عملت على إعادة تكاتف دول القارة السمراء عقب رئاستها الاتحاد الأفريقي من خلال تدشين مناطق تجارية وتسوية النزاع الإقليمي.