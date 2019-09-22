قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 تعكس تواجده مع قيادات عالمية عديدة، والتي يقوم من خلالها بعرض القضايا الأفريقية، مثل الاستثمار بإفريقيا والمنازعات بالقارة السمراء.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الشرق الأوسط منطقة ملتهبة جدا بسبب وجود توتر فيما يتعلق بالعلاقات السعودية - الإيرانية والولايات المتحدة مع إيران بخلاف سوريا واليمن وليبيا، موضحا أن الجمعية الأمم المتحدة تسعى لمحاربة الفقر، وهو ما تهتم به مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بحماية اجتماعية.

وأكد الكاتب والمفكر السياسي، أن الرئيس سيناقش عددا من قضايا الاستثمار بالقارة السمراء ونسبة الاستثمار بالقارة الأفريقية.