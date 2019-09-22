تجديد حبس ربة منزل وعشيقها وآخر.. قتلوا الزوج وألقوا جثته في النيل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة نقادة الجزئية، جنوب محافظة قنا، تجديد حبس ربة منزل واثنين آخرين، 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل شاب وإلقاء جثته في نهر النيل.

وكانت تربط الزوجة المتهمة وأحد المتهمين، علاقة آثمة، وأرادت التخلص من زوجها عن طريق السم، وإلقاء جثته في نهر النيل.

وكان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مجهول الهوية، في نهر النيل بمركز نقادة جنوبي قنا.

وكشفت التحريات، أن السبب وراء مقتل الشاب زوجته وعشيقها بمساعدة شقيق عشيقها، حيث كانت تربطهما علاقة آثمة وأرادت التخلص منه عن طريق السم وإلقاء جثته في نهر النيل.

على الفور وبعد تفريغ الكاميرات ومعرفة المتغيبين منذ فترة قريبة عن القرى المجاورة، توصلت القوات إلى هوية المجني عليه وجرى القبض على المتهمة "ن. أ" 33 عامًا، والعشيق وشقيقه، مقيمان بقرية العربات شمالي مدينة نقادة.