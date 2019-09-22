تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد كاريمان الشريف، واتهمها بنشر أخبار كاذبة لإثارة الفوضى وترويع أمن المواطنين.

وقال صبري، في بلاغه: "كشف رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حقيقة الفتاة التي خرجت في بث مباشر بهدف إثارة الفوضى بإظهار خروج الأوضاع عن السيطرة، وإن هذه الفتاة الخائنة لأمن واستقرار المجتمع تدعى كاريمان الشريف، وكثيرون يعرفون أنها من أنصار مبارك، وأشاروا إلى أنها نزلت الشارع لإعداد فيديو متفق عليه مع الخونة مثيري الشغب، بهدف إظهار خروج الأوضاع عن السيطرة، وظهرت تصرخ وتستغيث كأنها مؤيدة للرئيس السيسي قائلة (إلحق مصر يا سيسي)، وأشاروا كذلك إلى أن فيديو البث المباشر الخبيث الذى بثته عمل خلال ربع ساعة آلاف الشير".

وأضاف صبري أن معد هذا الفيديو قال "برافو كاريمان ممثلة عظيمة"، وأشاروا كذلك إلى أن كاريمان بعد ارتكابها هذه الجريمة التحريضية قامت بحذف الفيديو وأغلقت صفحتها حتى لا يعرف أنها "مباركية" من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واتضح ان هذه العميلة كاريمان تعمل لمصلحة شخص لا تهمه مصلحة البلد لأن الهدف منها إسقاط مصر وأمام ذلك يتعين لا تترك الواقعة تمر بسهولة ومحاسبتها مثل خلية الماريوت، حيث ارتكبت نفس التضليل وبنفس الأسلوب القذر.

وأوضح صبري أن ما اقترفته المبلغ ضدها يشكل أركان جريمة نشر أخبار كاذبة لإثارة الفوضي وترويع أمن المواطنين وتهديد الاقتصاد القومي، ما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.