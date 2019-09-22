وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بالرائعة والودية" بعدما أفادت تقارير بأنه ضغط خلالها على زيلينسكي لإجراء تحقيق بشأن نجل منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، إن أوكرانيا أصبحت في قلب فضيحة سياسية أمريكية كبيرة يوم الجمعة الماضية بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي مارس ضغوطا على نظيره الأوكراني، خلال مكالمة هاتفية في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، لإجراء تحقيق بشأن هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة جو بايدن، وفقا لمصدر على علم بالمكالمة الهاتفية.

وكان هانتر بايدن، الابن الثاني للسناتور جو بايدن عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من العام 2014 عندما كان والده نائبا للرئيس باراك أوباما.

وتبادل المرشحان المتنافسان في السباق إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب وجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مجددا الاتهامات، أمس السبت، بشأن القضية التي أشعلها عنصر في الاستخبارات، وتتعلق بعلاقة كل منهما بأوكرانيا.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، اتهمت ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي به على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا لابن جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

واستندت هذه الاتهامات إلى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، استمع إلى مكالمة ترامب مع نظيره الاوكراني، وقال بايدن، خلال جولة انتخابية له في دي موان في ولاية آيوا في وسط البلاد، "كل هذا يبدو مثل سوء استغلال هائل للسلطة"، مضيفا، "أعرف تماما مع من أتعاطى إنه يستغل السلطة متى سنحت له الفرصة، وإذا شعر بأن سلطته قد تكون مهددة لا يتراجع أمام شيء"، وأشار نائب الرئيس السابق، إلى أن "لكن المسألة هنا تتجاوز كل الحدود".

وكان بايدن طالب ترامب "بأن ينشر محضر الإتصال الهاتفي لكي يتمكن الشعب الامريكي نفسه من الحكم"، فيما اتهم ترامب في سلسلة من التغريدات خصمه الديموقراطي بأنه طالب عندما كان نائبا للرئيس بعزل نائب عام اوكراني "كان يحقق في نشاطات لإبنه".

وكان بايدن رد أمس السبت على سؤال عن اتهامات ترامب له بالقول "لم أتكلم أبدا مع ابني عن نشاطاته المهنية في الخارج"، مضيفا "الجميع حققوا في هذه القضية والجميع يؤكدون أنهم لم يجدوا شيئا".

ونشر ترامب، امس السبت على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، شريط فيديو يتضمن تحقيقات صحفية حول هذه المسألة عندما تطرقت اليها وسائل الاعلام عام 2015. ويشاهد جو بايدن يؤكد أنه تدخل مطالبا بطرد هذا النائب العام الاوكراني، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن هذا الأمر لا علاقة له بابنه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

واتهم ترامب، الإعلام بتجنب الكلام عن قضية بايدن الإبن، مؤكدا في المقابل أن وسائل الإعلام "فبركت كل هذه القصة وليس هناك سوى اتصال هاتفي روتيني طبيعي تماما مع الرئيس الاوكراني" فولوديمير زيلينسكي.