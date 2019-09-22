مصرع طفل سقط من الدور الـ11 في الخصوص

لقي طفل سقط من الطابق الـ 11 مصرعه، بمدينة الخصوص، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بمصرع الطفل أحمد . س . م 4 سنوات بسبب سقوطه من الطابق الحادي عشر بشارع الشيخ منصور ما أدى لوفاته في الحال بمدينة الخصوص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لمكان الحادث وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي وتم التحفظ لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ومعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.