ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق الآسيوية بالتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى اتجاه المستثمرين لشراء المعدن الأصفر "كملاذ آمن" وفقا لما ذكره موقع "investing.com"،حسبما أفادت قناة "الحرة".

وارتفعت توقعات أسعار الذهب المستقبلية بحلول ديسمبر بنسبة 0.6 % لتبلغ 1523.75 دولارا في الساعة 4:10 فجرا بتوقيت غرينتش. ونقلا عن مسؤول سعودي، رفض الإفصاح عن اسمه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الوصول إلى تعاف تام لإنتاج المملكة النفطي سيتطلب وقتا أكثر مما وعدت به السلطات.

وانخفضت أسعار المعدن الثمين بعد خيبة أمل بانخفاض ضئيل بمعدل الفائدة الذي أعلن عنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث بلغ التخفيض ربع نقطة مئوية، بينما أمل المستثمرون بنصف نقطة على الأقل.

ويتوقع أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعين قبل نهاية عام 2019، خلال شهري أكتوبر وديسمبر، لكن لا يوجد تأكيد بتخفيض أسعار الفائدة مجددا.وفي الوقت ذاته، يتوقع أن تشهد الحرب التجارية الأميركية-الصينية تطورات مع نية اجتماع بين الطرفين في بداية أكتوبر القادم.

وقالت مجموعة "Yicai" الإعلامية التابعة للحكومة الصينية، الأحد، إن محادثات في التجارة بين الطرفين عقدت الأسبوع الماضي أسفرت عن "مخرجات جيدة"، رغم عدم تأكيد التوصل لاتفاق بين الطرفين، بالأخص بعد إلغاء مسؤولين صينيين زيارة مخططة لمزارع في ولايتي مونتانا ونيبراسكا.

وأدى إلغاء الزيارة إلى انخفاض في سوق الأسهم الأمريكية، الجمعة، بينما شهدت الأسهم الصينية انخفاضا بمقدار واحد في المئة الاثنين. وأضافت "Yicai" أن زيارة المزارع لم تمت بصلة للمحادثات التجارية بين الدولتين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قالت إنها سترسل دعوة أخرى في وقت لاحق غير محدد.