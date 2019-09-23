عاجل.. أسعار الذهب ترتفع في منتصف التعاملات وعيار 21 بـ698 جنيها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة جنيهين في سوق العملات منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بعد انخفاضه في تعاملات أمس بقيمة جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 قيمة 797 جنيها، وعيار 21 قيمة 698 جنيها، وعيار 18 قيمة 598 جنيها، والجنيه الذهب 5.585 جنيه.