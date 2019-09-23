تأجيل محاكمة 12 متهما بالانضمام لداعش لـ13 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين متهمين من الأول وحتى الثالث إنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.