انطلقت فعاليات حملة الكشف عن فيروس سي للطلبة الجدد الفرقة الأولى في جامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور شريف الشناوي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة في مطروح، والدكتورة ريهام رفعت، مدير إدارة مطروح الصحية.

كانت جامعة مطروح استقبلت الطلاب الجدد في جميع الكليات، من خلال التنسيق بين الجامعة ومديرية الصحة بمطروح، وبدأت الحملة في كلية التربية الرياضية.

في الوقت ذاته تابع الأستاذ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، المسح الخاص بفيروس سي لطلاب الفرقة الأولى بالجامعة للمرحلة الأولى والثانية، اليوم الإثنين، بمقر كلية التربية الرياضية، حيث بدأ الاستقبال بعزف السلام الجمهوري، وتم توقيع المسح على أكثر من 100 طالب وطالبة، بحضور الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والأستاذ الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانسي الساخي، منسق الجامعة للمسح الخاص بفيروس سي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة مستمرة وتنتهى من كلية وتنتقل إلى كلية أخرى، وسيخضع جميع الطلاب الجدد إلى الكشوفات، للاطمئنان عليهم وتحويل أي حالة يثبت إصابتها للعلاج الفورس ومتابعة ذلك مع الأخصائيين.