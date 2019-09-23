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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم بالبدرشين

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم بالبدرشين

عاجل.. السيسي: "100 مليون صحة" نجحت في مصر ونسعى لتعميمها في أفريقيا

عاجل.. السيسي: "100 مليون صحة" نجحت في مصر ونسعى لتعميمها في أفريقيا

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موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

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طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

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"حق المريض الأصم يعبر عن تعبه".. مبادرة طلاب طب لتعلم ونشر لغة الإشارة

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"صراع العروش" و"تشيرنوبيل".. القائمة الكاملة لحفل توزيع جوائز الإيمي

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