شب حريق في شونة بصل في دكرنس، اليوم، مما تسبب في خسائر مادية وتمكن الأهالي من السيطرة عليه قبل احتراق الشونة بالكامل.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بنشوب حريق في شونة بصل، علي طريق " ميت فارس – دكرنس" .

انتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان الحريق وتبين أنه شب في شونة بصل ملك المواطن محمد علي حسانين، على طريق "دكرنس - ميت فارس" بعد قاعة الواحة بدكرنس، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو إصابات.

بالفحص تبين أن الخسائر المادية احتراق قيراطي بصل من أصل 5 أفدنة.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.