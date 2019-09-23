ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 9 " بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، ونواب مجلس النواب وجميع رؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء .

وناقش المحافظ موقف الإسكان الاجتماعي وقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء رقم " 17" لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ووجه بضرورة الإعلان عن نهاية فترة العمل بهذا القانون وتقنين الأوضاع وهي ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

وطالب بسرعة البدء في تنفيذ مشروع إقامة المدرسة الثانوية الصناعية المقترح إنشائها علي مساحة 15 ألف متر مربع بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، كما استعرض موقف نقل طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة الأهرام الرسمية للغات لمدرسة الأمل بطور سيناء.

وقرر محافظ جنوب سيناء، مساهمة المحافظة في رسوم المدرسة اليابانية بنسبة 50٪ لجميع المتقدمين لها هذا العام، مؤكدا علي استمرار المساهمة والدعم للمدرسة حتى تثبت وجودها، مشيدا بنماذج المدارس اليابانية وخاصة المدرسة اليابانية في مدينة طور سيناء وخطط المحافظة لإنشاء مدرسة مصرية يابانية ثانية بمدينة شرم الشيخ وثالثة بمدينة رأس سدر.

وأشار إلي أنه جارى إنشاء مزرعة نموذجية ومفرخ سمكي علي مساحة 10 أفدنة بمدينة طور سيناء.وأصدر المحافظ خلال الجلسة توجيهات بشأن ضرورة الحفاظ علي الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بالمحافظة وعدم إدخال المرافق للوحدات السكنية التي واجهتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب لحين تشطيبها باللون المخصص لكل مدينة والتنسيق الدائم والمستمر مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري لتطوير منظومة ميكنة خدمات المحليات في ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي.