قال وليد عبدالمقصود استشاري أمن المعلومات، إن الإخوان تشن حرب إهانة الدولة المصرية والتشكيك في إنجازاتها والشائعات، للتأثير على المواطنين.

وأضاف عبدالمقصود، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الجماعة الإرهابية تتلاعب بأرقام وهمية متعلقة بأعداد التفاعل مع منشوراتها والتريندات المسيئة للدولة المصرية التي تطلقها، حيث يستخدمون في ذلك الأخبار الكاذبة.

وتابع استشاري أمن المعلومات قائلا إن مروجي الشائعات ينشرون أخبارًا مرفقة بـ"لينكات"، عبارة عن حسابات إلكترونية مربوطة بحسابات بنكية، ما يجعلهم يحصلون على 150 دولارا نظير كل مليون مشاهدة.

وطالب استشاري أمن المعلومات، مجلس النواب بإعادة النظر في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر في أغسطس من العام الماضي، وإضافة مادة جديدة، وهي إنفاذ القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمراجعة المحتوى الخارج عن القانون.

وأشار إلى ضرورة معاقبة مزود الخدمة الخاصة بنشر أخبار كاذبة وشائعات تسيء الدولة: "الغرامة بـ50 مليون يورو في دولة ألمانيا، وهي الدولة الوحيدة على مستوى العالم الذي تطبق مثل هذا النوع من القوانين".