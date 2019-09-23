فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الحضور عندما شارك لبضع دقائق في قمة المناخ في نيويورك التي تعقدها الأمم المتحدة، مع أنّه لم يكن قد أعلن عن هذه المشاركة.

وكان متوقعا عدم حضوره لهذه القمة بعد قرار انسحابه من قمة المناخ بباريس في 2017

ولم يلق ترامب كلمة، بل اكتفى بالجلوس لدقائق في القاعة العامة، حيث استمع ثم صفق لكلمة رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي.

ويشارك نحو ستين زعيماً من العالم في هذه القمّة حول المناخ بهدف إعطاء دفع جديد لاتّفاق باريس الذي خرجت الولايات المتحدة منه بعيد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.