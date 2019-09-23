قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق شيئا مذهلا في وقت قصير، مضيفًا: "كنا قد التقينا قبل ذلك في جو من الاضطرابات ولكن الآن لدينا علاقات قوية مع مصر أقوى من ذي قبل".

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تجارية كبيرة مع مصر، وقد تحدث مع الرئيس السيسي في الكثير من الأوقات وفي أماكن عديدة قبل ذلك.

وتابع: "سنناقش هذه المرة أيضًا قضايا مشتركة، علاقتنا قوية، وسعدت بتواجد معه".

وتأتي القمة بين الرئيسين في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وناقشت تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.