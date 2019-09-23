ترامب لـ"السيسي": زيارتي للأهرامات لا تُنسى.. أحسنتم الترحاب بنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مصر لها مكانة خاصة في المنطقة والعالم العربي، موضحًا أنه زار مصر هو زوجته والتقط صورًا أمام الأهرامات، وكانت صورًا جميلة.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الـ74: "أحسنتم الترحاب بنا عندما زرنا مصر، الأهرامات شيء مميزة والصور التي التقطناها لا يمكن أن تُنسى".

وكان الرئيس السيسى، قد شارك أمس الأحد فى مأدبة عشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.

وتأتي القمة بين ترامب والسيسي في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.