أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، استكمال الجمعية لمبادرة "أكفل.. استر.. وجوز"، حيث تدعم الجمعية في شهر سبتمبر زواج 20 من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة المنيا.

وأوضح أن الحملة هدفها دعم زواج الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج واللاتي تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن، وهو نشاط خيري يأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة في بناء حياة جديدة.

وأشار إلى أن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات في محافظة المنيا حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

يذكر أن الجمعية قدمت الدعم منذ بداية العمل في محافظة المنيا لزواج 1205 فتاة يتيمة، وسعت ومنذ انطلاق عملها الخيري في القاهرة والمحافظات إلى دعم زواج اليتيمات في كل نواحي حياتهم، وتمكينهم من بداية حياة مطمئنة لإسعاد أبناء هذه الشريحة، ولفت أنظار المجتمع إلى احتياجاتهم ومشكلاتهم كذلك تنظيم عشرات المئات من حفلات الزفاف الجماعي لدعم تزويج الفتيات اليتيمات وإمداد أُسر الأيتام بالمشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل على نقل هذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج .