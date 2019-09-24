ينشر "الوطن" صور الشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة بالإسكندرية، والكاميرات التي استخدمها الإرهابيون، لمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2015.

وكان الإعلامي عمرو أديب، كشف الإثنين، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه تم التخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 4 مرات، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد استهداف الرئيس خلال استراحته بالمعمورة بالإسكندرية في 2015، وبالفعل تم إطلاق بعض النيران واستشهد ضابط.

وأضاف أن الرئيس السيسي رفض رفضا قاطعا كشف أي تفاصيل من محاولات اغتياله، وكانت الوحدة السكنية التي يراقبون منها الاستراحة تبعد عنها نحو 1500 متر، حيث تم رصد فردين وهما محمود هاني، وأحمد إمام جاد نجم، وألقي القبض عليهما، كانا يراقبان تحركات الرئيس السيسي لاغتياله من عمارة في المعمورة تقترب من الاستراحة.