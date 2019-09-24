"كانت خطر".. أديب يرد على شائعات الإخوان حول استراحة المعمورة الرئاسية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة قررت استكمال بناء استراحة المعمورة الرئاسية التي بدأت في 2010، حيث إن استراحة المعمورة الرئاسية مكشوفة وخطر على الرؤساء، وفي الوقت الحالي هناك أجهزة مخابرات وجماعات إرهابية يريدون اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر لم يعد سرًا، مضيفًا: "الاستراحة بتاعة المعمورة مكشوفة وتعبانة وكان لازم يتم استكمال بنائها".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "استراحة المعمورة دي مقر للرئيس وليست مقر لشخص عبد الفتاح السيسي"، موضحا أن الرئيس لا يستطيع سواء هو أو أفراد أسرته أن يذهبوا إلى أماكن للتنزه من الناحية الأمنية، مثلهم مثل أي أسرة رئيس في العالم أجمع.

وتابع: "السيسي وأحفاده لا يتحركون ولا يذهبون للتدريبات النوادي وبالتالي لم يكن أمامهم إلا مقر الاستراحة في الإسكندرية، فكان يجب استكمال بنائها لتأمينها بشكل جيد"، مؤكدًا أن البعض تحدث عن أن السيسي يقوم بتطوير استراحة المعمورة لنفسه وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وواصل: "استراحة المعمورة دي كان بيروح فيها الخديوي إسماعيل والخديوي سعيد والخديوي توفيق والملك فاروق والرؤساء عبد الناصر السادات ومبارك، يعني ملك للدولة".