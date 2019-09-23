ترامب: السيسي زعيم حقيقي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، وتحدث ترامب عن الرئيس السيسي قائلا: "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زعيم حقيقي".

يعتبر هذا هو اللقاء الثامن بين الرئيسين السيسي وترامب، حيث كان أول لقاء في 20 سبتمبر 2016 واللقاء الثاني في أبريل 2017 واللقاء الثالث 21 مايو 2017 واللقاء الرابع سبتمبر 2017 واللقاء الخامس سبتمبر 2018 واللقاء السادس أبريل 2019 واللقاء السابع أغسطس 2019.

وكان الرئيس السيسي قد شارك أمس الأحد في مأدبة عشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.

وتأتي قمة ترامب والسيسي في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.