كشفت وزارة القوى العاملة عن خطة تدريبية شاملة وموسعة، لتأهيل القيادات الصحفية، بالوظائف الإدارية، فى مؤسساتهم، ابتداء من منصب مدير إدارة إلى مدير عام، وإعدادهم بشكل يتناسب مع تطورات العصر، وتحدياته التكنولوجية والعلمية، وإكسابهم المزيد من خبرات علم الإدارة وفنون التعامل مع المرؤوسين من العاملين بهذه المؤسسات الصحفية، وبما يحقق الاستفادة القصوى، من خلال دورات وبرامج تدريبية فى إطار قانون العمل واللوائح العمالية المنظمة للعمل.

وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان، اليوم إن الوزارة استقبلت كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبحضور مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، ومحمد البدوى، أمين عام صندوق تمويل التدريب وذلك لمناقشة آلية تنفيذ وإعداد وتأهيل القيادات الصحفية بالمؤسسات الصحفية المختلفة بالوظائف الإدارية ابتداءً من مدير إدارة حتى مدير عام بالتعاون بين الوزارة والهيئة.

وأشار البيان إلى أهمية عقد برامج تدريبية متخصصة فى كافة النواحى المالية والإدارية لتطوير مهارات المتدربين وزيادة قدراتهم الإدارية، مؤكداً أنه سوف يتم تمويل هذه البرامج التدريبية من «صندوق تمويل التدريب والتأهيل» التابع لوزارة القوى العاملة.

ورحب «جبر» بالتعاون بين الهيئة والوزارة فى هذا الشأن، مشيداً بدور الوزارة وصندوق تمويل التدريب التابع لها لإسهامه فى تطوير منظومة التدريب وتقديم خدمات وبرامج تدريبية لرفع كفاءة المتدربين بمختلف المجالات.