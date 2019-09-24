أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد ضحايا الزلازل القوية التي ضربت مناطق شمال البلاد، اليوم، إلى 26 قتيلاً وأكثر من 300 مصاباً، وتعرضت البلاد لهزة أرضية بقوة 5.2 درجات في وقت سابق، اليوم.

وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية، أن الزلازل تركزت في مناطق آزاد جامو وكشمير، البنجاب، وخيبر باختنخوا شمال البلاد إلا أن سكان العاصمة إسلام آباد والعديد من المناطق الأخرى في باكستان كروالبندي، موري، وسوات شعروا بهذه الهزات الأرضية.

وفعلت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ داخل مستشفيات هذه المناطق، نتيجة للزلازل، كما صدرت الأوامر لفرق الإنقاذ ببدء عملها وجمع المعلومات حول الحادث، فيما قالت "الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث" في باكستان، في وقت سابق، إن مسؤوليها يعملون حاليًا على تقييم حجم الأضرار التي تسبب فيها الزلزال في إسلام آباد، وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والطرق، مؤكدة وقوع بعض الإصابات بين المواطنين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أعرب عن حزنه على الخسائر بما فيها المادية والبشرية جراء الزلزال، وأصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير إغاثة فورية في المناطق المتضررة بالزلزال.