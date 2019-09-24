أعلنت باكستان، اليوم، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كلفها بالتوسط مع إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.