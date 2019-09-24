لمح الإعلامي عمرو أديب، إلى إمكانية تورط المقاول الهارب محمد علي، في محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تواجده في استراحة المعمورة بالإسكندرية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

واستعرض أديب، اعترافات العناصر الإرهابية، المتهمة بمحاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء وجوده في استراحة رئاسة الجمهورية بالمعمورة، وهما محمود هاني قبلان، الذي اعتنق الفكر الجهادي عام 2013، والإرهابي أحمد محمد إمام نجم.

وقال الإرهابي أحمد محمد إمام نجم، إنه انضم لجماعة الإخوان بعد ثورة يناير، وشارك في اعتصام رابعة بعد عزل محمد مرسي، وكان يشارك في أعمال العنف والمسيرات والمظاهرات، التي يقوم بها عناصر الجماعة.

وأضاف، "في 2017 انضميت للواء الثورة الإخواني عشان أنفذ عمليات عنف ضد الدولة بعد عزل مرسي وبعد كده أخدت دورات إعداد على السلاح الألي ورصد الأهداف وأول حاجة عملتها في رصد الأهداف إني رصدت شخصية مهمة بتمر بركاب في منطقة المهندسين".

وتابع، "وبعد كده المسئول الحركي عمار كلفني إني أروح شقة تابعة للحركة في منطقة المعمورة ومن هناك أرصد استراحة رئاسة الجمهورية واستلمت 2 كاميرا تصوير وكنت برصد المنطقة المحيطة بالاستراحة والجزء الباين من المبنى من ورا السور وكنت بتابع تقارير الرصد مع المسئول الحركي عمار".

واستطرد، "عمار بلغني إن فيه شخص عنده معلومة إن الريس بيتردد على المكان بطيارة خاصة ووقت تردده واحد من التنظيم هيكون موجود ومعاه بندقية قناصة وهينفذ العملية من الشقة اللي كنت بصور منها الاستراحة".

وعلق أديب: "لما جابوا العيال دي، سألوهم طيب بتعرفوا الناس اللي جوه استراحة المعمورة ازاي وبتعرفوا التحركات إزاي، قالوا فيه حد جوه بيقولنا على التحركات"، متسائلًا: "إنت كنت شغال في أنهي مشروع يا محمد علي؟ جايز ميكنش الراجل اللي جوه ده محمد علي مش عاوز أظلمه".

وتابع: "الراجل اللي جوه لما عرف أنه اتقال مين اللي كان بيدي المعلومات من جوه، قال أجرى بقى وأبقى بطل، أبقى عظيم".