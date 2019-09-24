اعتذرت الفنانة فيفي عبده عن الألفاظ الخارجة التي تلفظت بها أثناء شنها هجوما شرسا على المحرضين على فوضى في البلاد، من أمثال "مقاول الشائعات" الهارب في اسبانيا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "أنا معرفش اتكلمت كده إزاي أنا مقصدش أقول الكلام ده".

ووجهت "فيفي"، خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء المصري وكل رجل وامراة، وكل طفل وطفلة وشاب وشابة داخل مصر.

وتابعت: "أول ما أدخل في لايف على الفيس بوك أو أطلع أي برنامج لازم أقول الكلام ده، ده من قلبي".