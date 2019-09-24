فيفي عبده للمحرضين: "أنا من إمبابة.. واللي عاوز ينتقد يبقى بأدب"

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها مصرية أبًا عن جد، وكانت تقطن في منطقة إمبابة، كما أنها لم تكن تتفاعل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما ترى أن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالكذب، مضيفة: "أنا من امبابة، وكل مرة ألاقي فيه شتيمة كتير أوي، بقالي شهر عمال أهدي نفسي وأقول مش هرد، بس فاض بيا".

وأضافت فيفي، خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "أنا عاوزه أطلع أتكلم عاوزه أطلع أقول للناس أن ده غلط، ليه تشتموا الدولة، انتقدوا بأدب، لازم الواحد ياخد حقه بالأدب"، موضحة أن مصر هي عمود الأساس للدول العربية "لو مصر مش بخير، يبقى الدول العربية مش هتبقى بخير".

وأشارت إلى أن مصر تُعد طوق النجاة للعالم العربي، ووجهت كلامها إلى من وصفتهم بالمحرضين، قائلة: "ليه تشتموا البلد، أنا واحدة بحب بلدي، ومش هخرج بره بلدي، الغلاء موجود في كل دول، مش بقيت اشتري خرم إبره من بره مصر عشان الغلاء، بشتري من مصر وبالجنيه المصري".