بعد حديث السيسي.. تعرف على اختصاصات مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمة مصر أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي سيقوم به في إعادة بناء الدول في مرحلة ما بعد النزاعات.

وأضاف السيسي في كلمته أن مصر بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي عملت على ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، بالمشاركة مع أشقائها، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير.

وفي فبراير الماضي، خلال لقاء الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن، صرح الرئيس السيسي أن من بين أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، كوسيلة رئيسية لسد الفجوة ما بين إرساء السلام.

"الوطن" ترصد أبرز المعلومات عن مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية كالتالي:

- تقدمت مصر بمبادرة إنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، ووافق وزراء الخارجية الأفارقة، خلال اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته الـ34، فبراير الماضي.

- يختص المركز بإعادة الإعمار والتنمية الأفريقية، وتحصين الدول الأفريقية الخارجة من النزاعات والصراعات ضد أخطار الانتكاس، إلى جانب بناء قُدرات مؤسسات الدول لأداء مهامها في حماية أوطانها ترسيخا للاستقرار والسلام.

- عرضت مصر استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي عقدت في موريتانيا في 30 يونيو 2018.

- يساهم المركز في ترسيخ مقومات السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

- وفي قمة "تيكاد 7"، التي عقدت أغسطس الماضي، بمدينة يوكوهاما اليابانية، أكد الرئيس السيسي على الحاجة الماسة لدعم سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

خبير: مركز إعادة الإعمار يهدف لمساعدة الدول في بناء ما تهدم منها

وعن أهمية مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار، قال الدكتور محمد سلامة خبير الشؤون الأفريقية، إن مصر قامت بالدعوة لهذا المركز لوجود حاجة ملحة له في أفريقيا، موضحا أن هناك عدد من الدول الأفريقية بحاجة للإعمار عقب تخلصها من العمليات الإرهابية، لبناء ما تهدم من بها بفعل الإرهاب.

وأضاف سلامة لـ"الوطن"، أن المركز سيهتم بوضع خطط لإعادة بناء الدول التي تعرضت لصراعات داخلية أو عمليات إرهابية، موضحا أن الإعمار سيكون من خلال المشروعات التنموية والخطط المستقبلية التي من شانها تحسين مسار هذه الدول.

وأكد خبير الشأن الإفريقي أن مركز إعادة الإعمار الأفريقي سيعيد أحد أهم أعمدة منظومة السلم والأمن الأفريقية، مشيرا إلى أنه سيساعد في معالجة النزاعات ومنع وقوع انتكاس الدول الخارجة من نزاعات في الفوضى مجددًا، وهي كلها مجالات تتمتع فيها مصر بمزايا وإمكانيات كبيرة وخبرات متراكمة ستحرص على تسخيرها لخدمة الأشقاء الأفارقة.