قالت الفنانة فيفي عبده، إنها ليست معتادة على "الألفاظ الخارجة"، ولكنها شعرت بالغيرة على الوطن، وتصريحاتها الأخيرة كانت انفعالية: "أنا مش متعودة على كده، بس ساعات بشوف الدنيا سودة، لأني برج الطور، لما أشوف واحد بيموت بقعد أعيط عليه".

وأضافت الفنانة، خلال حوارها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "لا يخدم وطنه فقط، بل يخدم كل الدول العربية"، مؤكدة أن السيسي تولى حكم مصر و"البلد كان بطنها مفتوحة".

وتابعت: "الرئيس السيسي مش معاه عصا سحرية عشان يحل كل المشكلات في ثانية واحدة، الراجل مش بينام وبيشتغل بأيده وسنانه"، مقدمة اعتذارًا مرة أخرى على الألفاظ الخارجة التي تلفظت بها خلال هجومها على "مقاول الشائعات": "مرضاش جمهوري يشوفني كده، أنا ست محبوبة، عاوزاهم يشوفني بأحلى صورة".