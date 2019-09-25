قال سعيد عكاشة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أتباع الإسلام السياسي يرهبون المواطنين نفسيًا، حيث يدّعون أن رفضهم، هو رفض للدين الإسلامي في حد ذاته، نافيًا بشدة أن يكون هذا الكلام صحيحًا، ومؤكدًا على أنه لا وساطة بين الإنسان وربه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي": "الإخوان حولوا جماعتهم لدين فيه وساطة، بل حولوه لدين حلولي، أدعوا أن المرشد بتاعهم ربنا بيحل جواه، وبالتالي متقدرش المرشد عشان متخالفش ربنا".

وتابع: "الإخوان بيعبدوا المرشد مبيعبدوش ربنا، وفي اعتصام رابعة ساووا بين مرسي وربنا، دي ديانة إخوانية، لكنها ديانة عنيفة، وهي أكبر ديانة كارثية التصقت بالإسلام".