وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، اشتراط إيران رفع العقوبات عنها قبل الدخول في أي حوار مع الولايات المتحدة، بغير الواقعي، قائلة، في تصريح صحفي أدلت به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "أنا بالطبع أرحب بأي مناقشات بين الولايات المتحدة وايران".

وأضافت في أعقاب لقاءين منفصلين عقدتهما مع كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني: "الأمور لن تتقدم مع وضع رفع كل العقوبات كشرط مسبق اعتقد أن ذلك غير واقعي".

وترفض إيران عقد لقاء بين زعيمي البلدين قبل رفع العقوبات المفروضة عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان ترامب هدّد في وقت سابق، اليوم في كلمته أمام الأمم المتحدة بزيادة الضغوط على إيران، في الوقت الذي تسعى الدول الأوروبية إلى التقريب بينه وبين روحاني لعقد لقاء بينهما.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، أن ترامب كلّفه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدّة التوتّر واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد حول الملف النووي لطهران، وقال خان لصحفيين في الأمم المتّحدة عقب لقائه في اجتماعين منفصلين كلاً من الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني إنّ "ترامب سألني ما إذا كان بإمكاننا المساهمة في تهدئة الأوضاع وربّما التوصّل إلى اتّفاق جديد" مع طهران حول برنامجيها النووي والبالستي.

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، كل من الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات تجنباً لـ"مخاطر اشتعال" منطقة الخليج، وقال: إنّ "الأوان الآن، هو أكثر من أي وقت مضى، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والموقّعين على خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بإيران (الاتفاق النووي الإيراني) وقوى المنطقة المعنية بالمقام الأول بأمن المنطقة واستقرارها".

وكان وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل الجبير، قال في وقت سابق، اليوم، إن المسئول عن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الجاري، إيران لأنه جرى بأسلحة إيرانية، مضيفا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمتنا طهران. وأشار الجبير، إلى أن الاتفاق النووي كان ضعيفا ويجب تعديله، ويجب التفتيش في المواقع الإيرانية غير المعلنة، مشددا على أن طهران تصنع صواريخ باليستية تدعم بها مليشيات الحوثي وحزب الله وهذا غير مقبول، كما تدعم الإرهاب وتتدخل في شؤون البلدان الأخرى، مضيفا: "سنواصل العمل مع الحلفاء حتى يكون لنا الخيارات المناسبة في التعامل مع إيران".