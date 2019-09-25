"علي" سائق تاكسي يقدم خدمة التوصيل المجانية للمعاقين وكبار السن

"الركوب مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين من كبار السن".. لافتة ورقية لصقها علي عبدالله، 41 عاما، على الزجاج الأمامي لسيارته الأجرة، ليقدم نوعا آخر من الإنسانية والرحمة بعرض خدمة توصيل مجانية لتلك الفئات، دون مقابل حتى وإن طالت المسافة.

ويحكي "عبدالله"، سائق تاكسي في الإسكندرية، أنه أطلق مبادرته لخدمة غير القادرين، قبل عام واحد، حين رأى رجل عجوز جالس على مقعد حديدي متحرك برفقة زوجته، حيث كانت منهكة معه في الشوارع، حينها قرر توصيلهما مجانا، دون مقابل، ليقرر بعد ذلك إعداد لافتة ورقية مطبوعة وعليها عبارة استقباله جميع المستحقين لتوصيلهم وعلى رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والمرضى، وغير القادرين.

ويقول، الحاصل على الشهادة الإعدادية، إنه مسؤول عن توصيل نحو 15 راكب، يوميا، ذهابا وإيابا، بجانب بعض التوصيلات الشهرية والأسبوعية لبعض كبار السن والمرضى.

يبدأ "عبدالله"، يومه من الـ5 فجرا وحتى آذان المغرب، ليعمل 12 ساعة يوميا، يخصص منهم لأكتر من 6 ساعات في تقديم الخدمة الخيرية، بجانب عزمه على الذهاب إلى بوابات المستشفيات مثل مستشفى ناريمان والأميري الجامعي، باحثا عن المرضى غير القادرين لإرجاعهم إلى منازلهم، مقابل أن يسمع "دعوة حلوة".

"أنا أهم حاجة عندي أسمع الناس تدعيلي ولبنتي، ويا ريتني عملت الخير ده من زمان، لأن حياتي اتغيرت بعدها"، موضحا أن بعض الزبائن القادرين يراضونه زيادة عن حقه في الأجرة، مقدرين خدمته، فيما لجأ إلى الاعتماد على استعمال الغاز الطبيعي بنحو مبلغ 40 جنيها، يوميا، كوقود سيارته خصوصا بعد ارتفاع أسعار البنزين، ليتمكن من استمرار مبادرته.بين 25: 300 جنيها، ذلك المقابل المادي الذي يتفاوت نظير مسافة التوصيلة المجانية، مشيرا إلى أن أغلى توصيلة بلغت نحو 300 جنيها، حين أراد توصيل سيدة كبيرة في السن من الإسكندرية إلى بلدتها في رشيد بعد رحلة علاجية، ويؤكد: "أنا حياتي مستورة، واتغيرت للأحسن لما البركة حلت علينا، والناس منبهرة بالفكرة وبتدعيلي".