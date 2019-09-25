فيديو.. أديب يعرض اعترافات عناصر أجنبية متورطة في التآمر على مصر

عرض الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" صورًا واعترافات لبعض العناصر المتورطة في التآمر على مصر خلال الفترة الأخيرة.

واعترف المتهم أشرف أسعد أحمد طافش "فلسطيني يعيش في قطاع غزة" أنه انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي عام 2013 في مجال جمع المعلومات وأنه جاء بتكليفات من المسئولين للسفر لمصر لمراقبة الموقف وذلك قبل يوم من المظاهرات المزعومة "عشان أبلغ الموقف ونعرف التطورات عشان نقدر ندعم الثورة".

بيتر باص هارون "43 عام -هولندي الجنسية يقيم في مدينة أمستردام" اعترف أنه استخدم طائرة مسيرة "دراون" من أعلى سطح الفندق الذي يقيم فيه بوسط البلد وأن الموظف أخبره أن ذلك سيسبب له مشكلة وفوجئ بعدها بالشرطة تلقي القبض عليه.

وعرض أديب فيديو لما التقطته طائرة الدروان الخاصة بالمواطن الهولندي مؤكدًا أن دخول هذه الطائرات لمصر ممنوع ومجرم قانونًا نظرًا لخطورتها.

بيرات بيرتات أودجان "تركي الجنسية" اعترف أنه ذهب لميدان التحرير والتقط صورا لأشخاص وارتكازات أمنية بالمنطقة وتم القبض عليه أثناء تصوير القوات.

وعرض أديب بعض الصور التي التقطها المواطن التركي لبعض الارتكازات الأمنية وتجمعات قوات الشرطة ومعداتها.

ثائر حسام مهدي مطر "أردني الجنسية" اعترف أنه من المعارضين لسياسية الحكومة الأردنية وأنه كان عضوًا في الحزب الشيوعي الأردني وأنه مهتم بالشأن المصري وأنه يعتبر ثورة 30 يونيه انقلابًا وأنه اصحطب صديقه الأردني للمشاركة في تصوير المظاهرات ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين للمشاركة في المظاهرات.

أما صديقه الأردني فهو عبدالرحمن علي محمد والذي اعترف أنه معارض لثورة 30 يونيو ويعتبرها انقلابًا على نظام الحكم وأنه كان متابعًا للصفحات والمواقع التي تهاجم الثورة وتهاجم مصر وتفاعل مع فيديوهات المقاول الهارب والذي دعا للتظاهر في مصر وأنه شارك في بعض التظاهرات وصورها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله كيماك "تركي الجنسية ويجيد التحدث بالعربية بطلاقة" اعترف أنه تابع دعوات المظاهرات عبر الإنترنت وأنه نزل لميدان التحرير من أجل إبلاغ الأتراك بما يحدث وأنه نزل لمشاهدة الثورة بميدان التحرير ولكن تم القبض عليه.

مصطفى أحمد مصطفى أحمد "مصري وعضو بجماعة الإخوان الإرهابية" اعترف أنه شارك في اعتصامي رابعة والنهضمة وشارك في بعض أعمال الشغب وحصل على 5700 دولار من قيادات جماعة الإخوان بعد دعوات المقاول الهارب للتظاهر وتوزيعها على الشباب المشارك في المظاهرات.

وأبدى عمرو أديب أسفه بسبب تشجيع هذا الشخص لنادي الزمالك: "للأسف زملكاوي ومكنتش أحب كده أبدًا".