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غادة عادل

وصلت الفنانة غادة عادل، بصحبة السيناريست تامر حبيب، على الـ"ريد كاربت" الخاص بـ"فيلم حلم نورا"، الذي عرض أمس، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

"مطقمين مع بعض".. غادة عادل وتامر حبيب معا على "ريد كاربت" الجونة

واتبعت العديد من الفنانات على سجادة مهرجان الجونة، موضة فنانات هوليود، من خلال ارتداء فساتين السهرة، متخليات عن حمالة الصدر، الأمر الذي انتشر في العديد من المهرجانات العالمية، خلال السنوات السابقة.

عقب رانيا يوسف.. غادة عادل تتخلى عن حمالة الصدر في سادس أيام الجونة

عزل ترامب

ذكرت الحملة الانتخابية لجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما، أنه سيدعو لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيق بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

عاجل.. بايدن: سأدعو لعزل ترامب إذا لم يتعاون في التحقيق بشأن أوكرانيا

عمرو دياب متغير

تعاون الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر مع الملحن وليد سعد، في أغنية "متغير"، للفنان عمرو دياب، ضمن ألبومه الجديد "تحيرك"، عقب مرور 18 عاما على عدم عملها سويا.

بعد 18 عاما.. أيمن بهجت قمر ووليد سعد يتعاونان في "متغير" مع عمرو دياب