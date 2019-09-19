الأهلي ضد الزمالك وأسعار الذهب.. أبرز ما يبحث عنه المصريون على "جوجل"

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الأهلي ضد الزمالك

تحدث رئيس نادي الزمالك، عبر الإذاعة الداخلية للنادي، محذرًا أعضاء الجمعية العمومية من الهتافات المعادية ضد النادي الأهلي في مباراة السوبر.

وطلب رئيس النادي من الجماهير عدم الهتاف ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أنه من سيثبت هتافه سيتم منعه من دخول مباريات الفريق في الموسم الجديد.

رئيس الزمالك يُحذر جماهيره من الهتاف ضد الخطيب.. ويتوعد من يثبت تورطهم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويتكون الطاقم من : فيليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

عاجل.. طاقم حكام ألماني لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من تقسيمة للاعبي الفريق في المران المسائي، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

استعدادًا للزمالك.. تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وتدريبات خاصة لحراس المرمى

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على استقدام محلل أداء للفريق، خلال الفترة المقبلة، للانضمام لجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

وجاء ذلك من جانب مجلس الزمالك بناءً على طلب ميتشو، الذي طلب محللًا للأداء لمساعدته خلال الفترة المقبلة، نظرًا لمشاركة الفريق الأبيض في العديد من بطولات الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، في ظل أن عقد المدير الفني يحتوي على التعاقد مع محلل أداء.

الزمالك يضم عضو جديد للجهاز الفني بعد السوبر

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تذبذبا في سوق المعدن الأصفر اليوم، تراوحت شدته بين الانخفاض والارتفاع، إذ تراجعت الأسعار السبت الماضي بقيمة 6 جنيهات، ليباع العيار 24 بـ780 جنيها.

أسعار الذهب تتذبذب.. و8 جنيهات فارق سعري في 5 أيام

استقرت أسعار الذهب في سوق المعدن الأصفر بداية تعاملات اليوم، إذ استقر سعر بيع العيار 24 عند 788 جنيها في بداية التعاملات.

وسجل عيار 21 نحو 690 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 591 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5.523 جنيه.

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 لـ690 جنيها