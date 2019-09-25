أخبار ماتفوتكش.. لجنة ثنائية لإعادة الثقة بين كينيا والصومال بوساطة السيسي

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية..

بوساطة السيسي.. تشكيل لجنة ثنائية لإعادة الثقة بين كينيا والصومال

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بنيويورك، في قمة ثلاثية مع كلٍ من محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الثلاثية جاءت استجابة لطلب كل من الصومال وكينيا، انطلاقاً من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة، وأكد أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

مدبولي: انخفاض معدل البطالة لـ 7.5% ووفرنا 4 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة انخفض إلى 7.5%، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 15 أو 20 عاما، موضحا أنه جرى توفير قرابة 4 ملايين فرصة عمل من خلال المشروعات الكبرى التي ضختها الدولة على مستوى الجمهورية، وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بديوان عام محافظة بني سويف، مساء الثلاثاء، على هامش زيارته للمحافظة، أنه جرى تشكيل في وقت سابق مجموعة عمل لحل أي مشكلة تواجه القطاع الخاص، مؤكدا أن دور القطاع الخاص عظيم والدولة تقدره تماما، سواء في توفير فرص العمل للشباب أو دعم الاقتصاد.

ماكرون أمام الأمم المتحدة: يجب العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قائلا، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده مستمرة في العمل مع الشركاء في العالم من أجل إيجاد حل سياسي شامل في سوريا، وبشأن الملف النووي لإيران والأزمة الراهنة مع المجتمع الدولي، رأى ماكرون أن الوقت حان لاستئناف المفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي والدول الإقليمية.

ميركل: اشتراط إيران رفع العقوبات عنها قبل الحوار مع واشنطن "غير واقعي"

وصفت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اشتراط إيران رفع العقوبات عنها قبل الدخول في أي حوار مع الولايات المتحدة، بغير الواقعي، قائلة، في تصريح صحفي أدلت به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "أنا بالطبع أرحب بأي مناقشات بين الولايات المتحدة وايران"، وأضافت في أعقاب لقاءين منفصلين عقدتهما مع كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني: "الأمور لن تتقدم مع وضع رفع كل العقوبات كشرط مسبق اعتقد أن ذلك غير واقعي".

فيديو.. أديب يعرض اعترافات عناصر أجنبية متورطة في التآمر على مصر

عرض الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" صورًا واعترافات لبعض العناصر المتورطة في التآمر على مصر خلال الفترة الأخيرة، واعترف المتهم أشرف أسعد أحمد طافش "فلسطيني يعيش في قطاع غزة" أنه انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي عام 2013 في مجال جمع المعلومات وأنه جاء بتكليفات من المسئولين للسفر لمصر لمراقبة الموقف وذلك قبل يوم من المظاهرات المزعومة "عشان أبلغ الموقف ونعرف التطورات عشان نقدر ندعم الثورة".

بالتصفيق والابتسامة.. حكاية صورة رئيس وزراء مصر مع طالبات مدرسة حكومية ببني سويف

في صورة تعكس تراجع العادات والتقاليد التي حرمت الفتيات بصعيد من حقوقهن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعدد من طالبات إحدى المدارس الحكومية بمحافظة بني سويف، بينما جلس بينهن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لالتقاط الصورة التذكارية، "رئيس الوزراء مع عظيمات مصر" هكذا نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورة الطالبات، عبر حسابه "فيس بوك"، التي تداولها عدد من الرواد موقع التواصل الاجتماعي.

تحطم 8 سيارات ملاكي وسقوط 3 أعمدة إنارة في حادث مروع بكورنيش المنيا

أصيب نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت 3 أعمدة إنارة نتيجة وقوع حادث تصادم مروع بشارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، إذ اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس، كما اندفعت سيارة نحو الجزيرة الوسطى بشارع الكورنيش بالقرب من نقابة المهندسين، وتسبب ذلك في سقوط 3 أعمدة إنارة بنهر الطريق ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام.

هند صبري عن فيلمها "نورا تحلم": أنتجته "بلدي تونس" وتعرضه "بلدي مصر"

قالت الفنانة التونسية، هند صبري، إنها سعيدة بعرض فيلمها "نورا تحلم" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وقالت صبري، في كلمتها قبل عرض الفيلم: "هذا الفيلم من بلدي تونس ومعروض في بلدي مصر، وأود أن أشكر الحضور من فنانين وغير فنانين على حضورهم ودعم الفيلم"، وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة.. ودعم النجوم للفرعون

نشبت أزمة جديدة بين محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، واللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون لاتحاد الكرة المصري، أمس الثلاثاء، على هامش جائزة "ذا بيست" 2019، لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.