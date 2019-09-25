تصل لـ45 دقيقة.. تهديدات وتأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، على بعض خطوط الهيئة.

وأكدت الهيئة، أن ذلك يأتي نظرًا لما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وجاءت كالتالي:

أولا: خط القاهرة-الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة-السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي

القاهرة-أسيوط مدة 35 دقيقة

أسيوط-أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثا: خط بنها-بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعا: خط طنطا-المنصورة-دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

واعتذرت الهيئة للمسافرين من الركاب، نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.