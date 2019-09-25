صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أعد خطة لمراقبة المنشآت الصناعية، وتم حصر المنشآت شديدة التلوث، وأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعي للمصانع، للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، تحت إشراف مدير إدارة الصرف الصناعي، ونائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنّه يتم أخذ العينات وتحليلها بمعمل معالجة 6 أكتوبر الغربية، ويتم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بمنظومة الصرف الصناعي، والمتمثلة في القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحتة التنفيذية رقم 44 لسنة 2000، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018، بتطبيق أعباء الصرف الصناعي، حيث تم التنسيق مع جمعية المستثمرين لعقد ورشة عمل عن أخطار الصرف الصناعي والتعريف بقرار رئيس مجلس الوزراء 1012 لسنة 2018.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إلى أنّ إدارة التحكم فى مخلفات الصرف الصناعي تسعى إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وتحويلها من منشآت يتم فيها التخلص الآمن من الصرف الصناعي، إلى منشآت يتم فيها إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي، مضيفا أنّه تم إعادة الاستخدام الآمن للصرف الصناعي في 12 منشأة صناعية، بفضل التعاون المثمر وجهود بناء الثقة والتوعية من قبل جهاز المدينة متمثلا في إدارة الصرف الصناعي ومالكي المنشآت الصناعية.

وقال الشربيني إنّ من أهم أهداف إدارة الصرف الصناعي بجهاز المدينة، هي مساعدة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، للوصول إلى أفضل وضع بيئى للصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام الآمن، فليس هدفنا إغلاق المنشأت الصناعية والتجارية، لأن الصناعة والإنتاج هو أحد أهم نواتج الدخل القومي، ونحن نفخر بصناعة مصر أمام العالم، لكن بشرط أن تكون المنشآت متوافقة بيئيا، وتطبق أحكام القوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنّه عندما تم إحكام المراقبة على المنشآت الصناعية، أصبحت المياه الواردة إلى محطة المعالجة متوافقة مع حدود القانون، وبالتالي أصبحت المعالجة الثلاثية بكفاءة 100%، وتم البدء في إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا لري المسطحات الخضراء، وهذا من أهم نتائج التعاون المثمر والثقة المتبادلة بين الستثمرين وجهاز مدينة 6 أكتوبر.