قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إنّ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هو الذي بادر بعرض وساطته لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية أنّ رئيس الوزراء الباكستاني قادر على النجاح في عقد لقاء يجمع الطرفين الأمريكي والإيراني، دون أن يصرح بموافقته على الوساطة الباكستانية.

وجدد ترامب التأكيد أن القادة الإيرانيين يودون التفاوض لكنهم لم يقبلوا بعد أن يكون لقاء علي أعلى مستوى.

وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان، صرح في وقت سابق بأنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلّفه بالوساطة مع إيران لخفض حدة التوتر، وقال خان إنّه يبذل جهودًا لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أملا في ألا يتأجج الموقف ليصبح صراعا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية أنّ خان التقى ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل ذلك توجه رئيس وزراء باكستان إلى السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اقترح الأمر نفسه.

وأضاف خان أنّ "الرئيس الأمريكي سألني ما إذا كان يمكن تهدئة الوضع وربما التوصل إلى اتفاق آخر، نقلت هذا إلى (الرئيس الإيراني) ونعم، نحن نبذل قصارى جهدنا، ولا يزال الأمر مستمرا، لذا لا يمكنني البوح بأكثر من ذلك".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، للرئيس الإيراني حسن روحاني إنّ طوكيو تتوقع من طهران أن تضطلع بدور بناء في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الهجمات على منشآت النفط السعودية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم أنّ آبي حث إيران على الوفاء بمسؤوليتها لضمان سلامة السفن العابرة، وهي قضية بالغة الأهمية بالنسبة لليابان التي تعتمد على الشرق الأوسط في الحصول على النفط.

من جانبه، قال مسؤول ياباني إنّ آبي عبّر عن "قلقه الشديد" من تدهور الوضع في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 14 سبتمبر، معترفًا بوجود شكوك حول مسؤولية جماعة الحوثي اليمنية عن هذه الهجمات.

بدوره، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماعه مع آبي عن أمله في التعاون مع اليابان نظرا لأهمية تحقيق الأمن الإقليمي، وقال آبي في الاجتماع: "نرحب بحقيقة أن إيران أبدت استعدادها لتحقيق السلام من خلال الحوار".

وعقدت القمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المتوقع أن يقدم روحاني خطة سلام لمنطقة الخليج اليوم، ومن المقرر أن يجتمع آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أن تكون إيران ضمن جدول أعمالهم.

يذكر أنّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا انضموا إلى الولايات المتحدة في إلقاء اللوم على إيران في الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية، كما تطلب واشنطن من حلفائها الانضمام إلى مبادرتها لحماية السفن التي تسير عبر مضيق هرمز بعد هجمات على ناقلات.