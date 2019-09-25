أعلنت الرئاسية الفرنسية، فجر اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التقى مجدّداً نظيره الإيراني حسن روحاني بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل، فجر اليوم، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

وكان ماكرون، دعا أمس الثلاثاء، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات تجنباً لـ"مخاطر اشتعال" منطقة الخليج.

وقال الرئيس الفرنسي، إنّ "الأوان الآن، هو أكثر من أي وقت مضى، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والموقّعين على خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بإيران (الاتفاق النووي الإيراني) وقوى المنطقة المعنية بالمقام الأول بأمن المنطقة واستقرارها".