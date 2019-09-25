أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اليوم، أنّ رئاسة اللجنة الدستورية السورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة.

وقال في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: "بالنسبة لعمل اللجنة الدستورية التي ستبدأ أعمالها قريبا، فإنّها ستكون برئاسة شخصين​​​، لم يُعلن عن اسميهما بعد، أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن الاثنين الماضي انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى إجراء أول اجتماع لها في الأسابيع القريبة القادمة.

وأكد أنّه يثق بأنّ تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسي من النزاع في اتجاه حل يستجيب لرغبات الشرعية ولكل السوريين.